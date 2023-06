The Last Lamentation: un rito funebre per il Mediterraneo

Nell'ambito del Festival Respiro, è stata presentata il primo studio del progetto The Last Lamentation dell'artista Valentina Medda, realizzato grazie al sostegno di Italian Council (XI edizione, 2022), programma di promozione internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Il progetto giunge a questa prima rappresentazione dopo una lunga fase di ricerca, insieme alla curatrice Maria Paola Zedda.

Il progetto è realizzato da un partenariato internazionale che lega ZEIT (capofila), Museo MAN di Nuoro, Teatro di Sardegna, Arts Centre 404 / VierNulVier (Ghent, BE), Flux Factory (NYC), in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission, e sostenuta da ARS - Arte Condivisa in Sardegna per la Fondazione di Sardegna.