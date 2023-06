Sella del Diavolo, una tonnellata di rifiuti raccolti in mare

Reti da pesca abbandonate, nasse, attrezzatura dimenticata in fondo al mare, e che nel corso del tempo continua a danneggiare l'habitat marino. Una tonnellata di rifiuti di vario genere è stata raccolta dagli oltre 200 partecipanti alla V edizione di “Puliamo la Sella!”, l’evento di raccolta collettiva promossa dalla Fondazione MEDSEA per ripulire spiaggia, mare e fondali attorno a La Sella del Diavolo, a Cagliari. Nei giorni precedenti alcuni sub volontari si sono immersi individuando le reti fantasma che poi sono state recuperate con il supporto dalla Guardia Costiera. Rimuovere l'attrezzatura da pesca abbandonata è “un'azione che ha un impatto significativo sulla protezione del mare e della fauna marina. Queste reti, infatti, vagano senza controllo, uccidendo in modo indiscriminato una vasta gamma di creature marine, tra cui pesci, tartarughe, mammiferi marini e uccelli acquatici”, spiega Francesca Frau, responsabile delle operazioni a mare per MEDSEA.