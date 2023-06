Si è conclusa con un gesto di solidarietà la 19esima edizione del Girotonno a Carloforte

Diciannove migranti spinti dalle forti correnti sulle coste di Carloforte, più a nord rispetto alle rotte consuete verso il Sud Sardegna, sono stati ospitati in una delle strutture allestite per il Girotonno, la grande manifestazione dedicata al prodotto d'eccellenza dell'isola di San Pietro. Qui hanno ricevuto coperte termiche, dell'acqua, parole di conforto e qualcosa da mangiare prima di essere sottoposti a visite e controlli e inviati alle strutture d'accoglienza. Un momento di solidarietà nella kermesse che per quattro giorni ha animato il centro tabarchino, con stand, spettacoli, degustazioni, musica, competizione tra piatti gourmet e le sessioni di live cooking

Più che positivo il bilancio della Girotonno, giunto alla 19esima edizione, che anche quest'anno ha fatto il pieno di visitatori.

Nel servizio l'intervista al sindaco di Carloforte Stefano Rombi