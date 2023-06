Mercato delle costruzioni in crescita. Nel 2023 prospettive stabili con il PNRR

Intervista al segretario regionale della CNA Francesco Porcu

Dopo la spinta forte dei due anni precedenti, il mercato delle costruzioni quarda ancora in positivo per il 2023. In prospettiva il volume d'affari dovrebbe sfiorare gli 8 miliardi dopo il 7,5 del 2022 e nonostante il raffreddamento del super bonus. Per l'anno in corso i tassi d'interesse meno competititivi peseranno sul mercato immobiliare ma tutto il settore risentirà degli investimenti del PNRR. I numeri sono contenuti nel rapporto presentato questa mattina dalla CNA . Gli effetti in discesa del superbonus potranno essere compensati dagli investimenti del Piano di ripresa dove però non mancano le incertezze con le difficolta di una macchina che fatica a gestire la gran mole di risorse.

Nello scenario futuro pesa pesa il quadro delle regole che la Regione tarda ad approvare come la legge sul piano casa modificata dopo la censura di alcuni articoli da parte della corte costituzionale.