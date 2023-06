Uomini e donne nella scienza, "la parità è ancora lontana"

AL FEMMINILE AL CENTRO DELLA DUE GIORNI ORGANIZZATA DALLA AIDIA, L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE INGEGNERI E ARCHITETTI, IN CORSO OGGI E DOMANI A CAGLIARI.

PRIMO APPUNTAMENTO, QUESTA MATTINA A PALAZZO BACAREDDA, UN CONVEGNO APERTO AL PUBBLICO CON GLI INTERVENTI DI PROFESSIONISTE E PROFESSIONISTI DEL SETTORE PROPRIO SUL TEMA DELLE SINERGIE AL FEMMINILE, MENTRE PER IL POMERIGGIO E' IN PROGRAMMA UNA VISITA AL SARDINIA RADIO TELESCOPE DI SAN BASILIO IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA.

OSPITE D'ECCEZIONE AMALIA ERCOLI-FINZI, LA PRIMA INGEGNERA AEROSPAZIALE ITALIANA.