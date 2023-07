Alghero, al Museo Saint-Exupéry una sezione dedicata alla moglie Consuelo, pittrice e scrittrice

Antoine e Consuelo sono di nuovo insieme ad Alghero. A pochi giorni dall'anniversario della scomparsa in mare dell'autore del "Piccolo Principe", avvenuta il 31 luglio 1944, il Museo Antoine de Saint-Exupery (MASE) della città catalana ha presentato le opere fornite da Giulio Masotti, che negli anni '60 e '70 fu medico di sua moglie: la pittrice e scrittrice salvadoregna Consuelo Suncin de Sandoval.

Si tratta di un quadro raffigurante i Pirenei, dipinto dalla donna, insieme a tre libri con dedica, diversi bigliettini natalizi realizzati dall'artista e alcune lettere.

Fra le due guerre mondiali, Saint-Exupery aveva lavorato per l' "Aeropostale", la più famosa compagnia di trasporti aerei per il Sudamerica, ricavandone materiale per alcuni romanzi a tema che gli daranno grande popolarità, come "Volo di notte" e "Terra degli uomini".

A Buenos Ayres conosce la giovane e ricca Consuelo, giramondo come lui, che diventerà la sua musa. E' lei la rosa del "Piccolo Principe": quella che, fra mille altre rose, diventa importante ai nostri occhi per il tempo e le attenzioni che le dedichiamo.

Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Saint-Exupery si arruola come ufficiale pilota nell'Aeronautica militare del suo paese, ma dopo la resa di Parigi è costretto a riparare negli Stati Uniti. Torna nel Mediterraneo nel 1943 e, nonostante l'età e la salute malferma, ottiene dal generale Eisenhower il permesso di pilotare un aereo da ricognizione americano per collaborare alla liberazione della Francia meridionale.

Nell'estate del 1944 lo scrittore-pilota partiva periodicamente dall'aeroporto di Fertilia per raggiungere la sua squadriglia in Corsica, e da lì decollare verso la regione di Marsiglia alla ricerca di postazioni nemiche. Fino a quell'ultimo volo senza ritorno.