Dai sofferenti mentali del centro ArteS una mano per l'Emilia: 8 quadri per la raccolta fondi

Martedì 4 luglio alle 18,30 nel centro ArteS di via Castiglione 1, a Cagliari, si terrà evento benefico con raccolta fondi per le popolazioni colpite dell'Emilia Romagna. In cambio di una donazione, si potrà avere una delle 8 tele realizzate dagli “artesiani”, gli ospiti del centro dedicato all'ascolto e alla inclusione delle persone con problemi psichici. Nel servizio le interviste a Marta Chessa, vice presidente della cooperativa Panta Rei, che gestisce il centro su appalto del Comune di Cagliari, e poi della coordinatrice di ArtsS, Melania Cabras.