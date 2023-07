"L'ombra del fuoco" arriva al grande pubblico

Nell’ambito della rassegna cinematografica all’aperto “Nottetempo 2023” a Sa Manifattura, a Cagliari, inizia mercoledì prossimo la distrubuzione del film “L’ombra del fuoco / S’umbra ‘e su fogu”, il documentario di Enrico Pau che racconta l'incendio che nel luglio del 2021 ha devastato il Montiferru. L'opera del regista cagliaritano ha vinto il Premio Antropocene assegnato dal Museo della Scienza di Trento (MUSE) nell’ambito del Trento Film Festival.

Il film con una piccola troupe di giovani ha seguito per un anno le stagioni del fuoco, ascoltato le voci, sentito i canti, assistito, dopo il dolore, al miracolo della natura che rinasce.

“Considero la realizzazione del mio documentario come un atto di resistenza a qualcosa alla quale non posso e non voglio rassegnarmi – ha detto il regista Enrico Pau - la stupidità, la miopia degli umani in questo momento della nostra presenza devastante su questo pianeta”.

La produzione del documentario ha messo insieme l’Associazione Culturale Arvèschida, l'ISRE - Istituto Superiore Regionale Etnografico, e come produttori associati Antioco Floris per l’Università degli Studi di Cagliari - Laurea magistrale in Produzione Multimediale, Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali e Hortus Botanicus Karalitanus, con la consulenza scientifica di Gianluigi Bacchetta.