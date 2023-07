Caldo senza tregua, domani allerta arancione anche a Cagliari

Non dà tregua l'ondata di calore che ha investito l'isola. Dopo i picchi di oltre 40 gradi raggiunti ieri nel Nord Sardegna e nel Sulcis le temperature si apprestano a salire vertiginosamente anche a Cagliari. Il ministero della salute domani prevede nel capoluogo fino a 37 gradi: si bassa dal bollino giallo a quello arancione - a rischio soprattutto bambini, malati cronici e anziani - con l'attivazione dello stato di allerta di servizi sanitari e sociali

Già adesso si registrano forti aumenti negli accessi ai pronto soccorso - sino al 30% in più - , mentre nessuna criticità particolare è stata segnalata per ora dai servizi sociali, Che ricordano però le buone regole, troppo spesso ignorate, per difendersi dal caldo, a partire dalla necessità di restare a casa nelle ore più calde. Attivo 24 ore 24 anche il numero verde 1520 della Croce rossa, dedicato soprattutto ad anziani e fragili che possono utilizzarlo in caso di colpi di calore o altre necessità.

Una nuova impennata della colonnina di mercurio è attesa la prossima settimana, quando segnerà tra i 40 e i 43 gradi in gran parte del territorio.