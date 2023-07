Cagliari, weekend da bollino rosso

Tutti in fuga dal grande caldo sull'intero litorale del cagliaritano. Nel sud ovest della Sardegna fino a metà della settimana prossima si prevedono temperature molto elevate. Per il capoluogo oggi è arrivato il bollino rosso del Ministero della Salute, con 34 gradi effettivi ma 38 percepiti, a causa della forte umidità portata dallo scirocco. Vento che però si rivela un prezioso alleato per chi decide di trascorrere la giornata in spiaggia.