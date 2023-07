Pronto Soccorso dell'ospedale di Sassari, attivato il "codice calore"

Anche nel Nord Sardegna l'ondata di caldo eccezionale sta causando disagi alla popolazione, soprattutto a quella più fragile come gli anziani. In questi giorni, il 20% degli accessi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile "Santissima Annunziata" di Sassari dipendono da patologie legate allo sbalzo termico.

Proprio per questo, al triage è stato attivato uno specifico "codice colore", che consente, per questo tipo di pazienti, di effettuare esami clinici e di attivare trattamenti urgenti come l'idratazione ancora prima della visita medica generale.

Fortunatamente nessun paziente ha riportato finora un vero e proprio colpo di calore, che può essere fatale. Tutti gli accessi sono avvenuti in codice giallo o verde, e sono stati risolti rapidamente.

Oggi e domani si attendono temperature ancora più alte, ma l'organizzazione interna può consentire all'ospedale sassarese di assorbire senza problemi fino al 50% in più di pazienti rispetto alla media abituale.