Caldo record, aumentano le "dimissioni difficili"

Carenze della rete familiare, difficoltà economiche e problemi abitativi. Nasce da qui il problema delle cosiddette dimissioni difficili: anziani e fragili che, dopo il ricovero, non riescono a lasciare l'ospedale. Un fenomeno che si aggrava durante l'estate, quando gli accessi crescono a causa del caldo.

L'assessorato alle Politiche sociali di Cagliari interviene con assistenza domiciliare e contribuiti economici, con l'obiettivo di favorire il rientro dell'anziano a casa, e, solo quando questo non è possibile, di supportarne l'inserimento in strutture socioassistenizali,

In via di definizione anche un rafforzamento del servizio finanziato con 330mila euro di fondi Pnrr, che prevede dispositivi domiciliari e strumenti per il telesoccorso. Un secondo progetto Pnrr, da oltre 2 mln di euro, è in attesa di approvazione.

Nel servizio l'intervista all'Assessora alle Politiche sociali del comune di Cagliari Viviana Lantini.