La "Fiesta latina" fa ballare Cagliari

Burritos ed empanadas, cocktail caraibici e tequila, ma anche salsa, son e rumba. Sono gli ingredienti di “Fiesta Latina”, festival itinerante dedicato al Centro e Sud America, alla sua seconda edizione nell'isola, che per tre sere dalle 19 all'una di notte ha animato a Cagliari Piazza Giovanni XXIII. Un viaggio multisensoriale nella cultura latinoamericana dal Messico all'Argentina a Cuba, senza dimenticare Brasile e Perù. A partire dai suoi sapori, tra picana e tacos, asado e ananas alla cannella, in un turbinio di tradizioni, profumi e colori. Ad animare la manifestazione non potevano mancare musiche e ritmi travolgenti, che nonostante il caldo torrido hanno fatto ballare la piazza intera. A segnare il tempo e il mood della manifestazione ospiti d'eccezione del mondo salsero e non solo come il cantante Romy Splinter - artista cubano con più di 30 tournee internazionali alle spalle - e il ballerino Alexis Castor. Prossima tappa della kermesse sarà Carbonia poi ad agosto Torre delle Stelle, Santa Teresa di Gallura, Bari Sardo e Iglesias.