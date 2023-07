Frena l'inflazione ma il carrello della spesa resta salato

Dopo la crescita vorticosa del 2022 e dei primi mesi del 2023, sembra frenare nell'isola la corsa dell'inflazione. Prezzi stabili a cagliari nel mese di maggio, dopo i cali registrati a marzo e aprile, anche se i valori restano più alti del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un rallentamento che rispecchia quello a livello nazionale, dove i dati già disponibili per giugno segnalano che l'indice continuerà a scendere.

Merito soprattutto della diminuzione del prezzo dei beni energetici. Quello che ancora non cala però, sono i beni alimentari non lavorati, cioè carne, pesce fresco, frutta e verdura.

Nel servizio le interviste a operatori del mercato e consumatori