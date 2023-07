In mostra a Cagliari trenta scatti dedicati al cinema italiano

Il ciak questa volta lo batte il gong di una campana tibetana. Prende il via così, al numero 18 di via La Marmora, nel quartiere Castello di Cagliari, la mostra "Azione", trenta scatti del noto fotografo di scena Gianfranco Mura, dedicati al cinema italiano. Una mostra un po' speciale. Non solo perché ad allestirla, nell'androne e lungo le scale di un condominio privato, ha collaborato l'intero vicinato dell'autore. Nata come omaggio al regista Alessandro D'alatri, scomparso pochi mesi fa - cui Mura era legato da rappoti professionali e d'amicizia - rappresenta un viaggio affascinante tra set e camere da presa, momenti rubati in pausa pranzo con la troupe, istantanee, penetranti, di attori e registi, da Giuliano Montaldo ad Alessandro Haber, da Maria Grazia Cucinotta a Valeria Solarino.

Foto in gran parte inedite che testimoniano un legame speciale dell'autore con il cinema.

La mostra è visitabile gratuitamente fino al 10 settembre.