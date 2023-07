Controlli dei carabinieri nei locali della movida

Hanno interessato anche la Sardegna i controlli dei militari dei 12 NAS dell’Italia centrale nei confronti dei locali che vendono alimenti e bevande nelle zone turistiche. Nelle province di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, sono stati diffidati tre titolari di strutture ricettive per aver omesso di rispettare i requisiti igienico-sanitari e strutturali. Inoltre in un deposito sono stati sequestrati i frigoriferi, al cui interno erano presenti circa 100 kg di alimenti di varia natura. In un’altra struttura ricettiva lungo la costa cagliaritana orientale, sequestrati oltre 20 kg di formaggi, ammuffiti e scaduti.

Per quanto riguarda la provincia di Sassari, i militari hanno segnalato il responsabile legale di un villaggio turistico per gravi e diffuse carenze igienico-sanitarie: sono state chiuse sia le cucine che la piscina e comminate sanzioni amministrative per 3mila euro.

In altri 2 esercizi le sanzioni amministrative hanno raggiunto un totale di 7mila euro (per la non applicazione del piano di autocontrollo H.A.C.C.P. e per carenze igienico-sanitarie), mentre il titolare di un bar-ristorante è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per frode nell’esercizio del commercio: avrebbe servito ad alcuni clienti birra alla spina dichiarando una marca diversa, per qualità, da quella di fatto somministrata.