Emergenza siccità a Chilivani: necessari lavori alla diga del Lago Lerno

L'estate è appena iniziata e la piana di Chilivani già soffre per mancanza d'acqua.

Il problema nasce dalla diga del Lago Lerno, su cui non sono stati ancora effettuati i lavori necessari per poter utilizzare completamente l'invaso, che ha una capacità massima teorica di 70 milioni di litri d'acqua.

Le attuali condizioni della diga fanno sì che possa essere riempita in sicurezza solo a metà, pertanto durante la stagione delle piogge l'acqua in eccesso viene riversata a valle, riducendo la riserva a disposizione per l'estate. Al momento l'invaso contiene circa 23 milioni di metri cubi d'acqua, suddivisa in quote per gli acquedotti comunali, gli allevamenti e l'agricoltura.

La Regione Sardegna assicura che non mancherà l'acqua nelle case e quella per dissetare gli animali, e che anche per le colture la situazione sarà normalizzata entro la fine del 2024. Quest'anno, però, gli agricoltori della piana di Chilivani hanno visto ridursi del 70% le forniture idriche, tanto da aver dovuto rinunciare a seminare molti terreni, e chiedono almeno un aiuto economico urgente.