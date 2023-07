Trenta milioni per il rilancio di Porto Torres e Portovesme

Oltre 30 milioni di euro per rilanciare quelle che sono forse le due principali aree di crisi industriale della Sardegna: Porto tTorres e Portovesme. Li ha messi a disposizione il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso un avviso pubblico, sfruttando le risorse residue di bandi precedenti. L'obiettivo è finanziare dei progetti imprenditoriali mirati alla riconversione e riqualificazione dei due poli. La fetta maggiore di risorse, pari oltre 20 milioni e 500mila euro, riguarda l'area industriale dell'ex complesso petrolchimico di Porto Torres, che coinvolge anche il comune di Sassari. Imprese, cooperative e consorzi interessati potranno fare domanda per le agevolazioni dal prossimo 12 settembre al 14 novembre. Altri 9,8 milioni sono destinati all'area industriale di Portovesme, già sede della filiera carbonifera e metallurgica, che comprende 23 comuni del Sulcis. I termini del bando resteranno aperti dal 21 settembre al 21 novembre.

L'obiettivo è rilanciare le attività industriali, rafforzando il tessuto produttivo già esistente, e salvaguardare i livelli occupazionali.