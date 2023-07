L’ultima sfida sul parquet di Gigi Datome

Dopo l'annuncio dell'addio alla pallacanestro giocata per Gigi Datome c'è un'ultima impresa da centrare: disputare un grande mondiale , quello che prenderà il via il 25 agosto in Asia.

Con una squadra dal cuore un po' sardo - a guidarla c'è l'ex coach della Dinamo Gianmarco Pozzecco - l'olbiese Datome insieme a Spissu e Fois, spera di realizzare ancora un sogno: la medaglia con la canotta azzurra, da capitano. L'unico trofeo che manca da una bacheca scintillante. A farne una delle stelle più luminose del basket italiano sono certamente i traguardi sportivi raggiunti. Dieci anni in serie A, tre nell'Nba con i Detroit Pistons e i Boston Celtics, cinque in Turchia con il Fenerbarche con cui ha vinto l'Eurolega 2017, svariati campionati e scudetti conquistati, gli ultimi due con la maglia dell'Olimpia Milano. Ma raro per umanità e carisma, Datome brilla come leader non solo sul parquet. Tra le immagini che resteranno - lontano da quelle nei palazzetti - la sua esibizione sul palco mentre intona alla chitarra "People have the power" con Patti Smith. A lui il potere di realizzare i sogni non è mai mancato.