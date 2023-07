Giornata mondiale della gioventù. Monsignor Baturi: "Serve un mondo diverso"

Sono attesi 65 mila ragazzi italiani alla Giornata Mondiale della Gioventù, a Lisbona, dal primo ai sei agosto. E' stato inaugurato il quartiere generale tricolore nella capitale portoghese dal segretario generale della Cei con la messa nella chiesa di Nostra Signora di Loreto.

Monsignor Giuseppe Baturi è anche a capo della delegazione delle diocesi di Cagliari, composta da circa 220 giovani.

“Quanti giovani vediamo consumati dalla noia, dal sentimento che la vita è di troppo, senza gusto e significato, noia talvolta mascherata da una spensieratezza artificiale o da un'agitazione senza senso! - ha sottolineato il segretario generale della Conferenza episcopale italiana - ”Quanta violenza da parte di chi non sa più amare e ricerca il successo nell'approvazione o nel possesso degli altri! Come non pensare, ancora, ai tanti ragazzi che vengono mandati a uccidere nelle guerre e a quelli che muoiono nei viaggi intrapresi per conquistare un futuro più degno?".

Quindi l'appello ai ragazzi: "Correte incontro ai vostri coetanei con la ricchezza della vostra speranza e partecipate con la creatività di cui siete capaci alla costruzione di un mondo diverso, fatto di verità e d'amore, dove non si muore di fame e di odio, e dove tutti, senza distinzioni, possono camminare insieme verso la felicità senza fine".

Intanto sulla facciata di "Casa Italia", il quartier generale dei pellegrini italiani, sventola la bandiera firmata il 10 giugno scorso dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e accanto campeggia la scritta "insieme".