Il SIPL-CGIL chiede al Governo più risorse per la polizia

La Sardegna aderisce alla protesta nazionale del Sindacato Italiano dei Lavoratori di Polizia (SILP), che fa parte della CGIL.

Manifestazioni si sono tenute davanti alle prefetture di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro. In tutte e quattro le città, una delegazione è stata poi ricevuta dal prefetto o da un suo delegato, a cui è stato consegnato un appello.

Il SILP-CGIL denuncia la crisi del comparto sicurezza, lamentando la mancanza di 14.000 agenti in tutta Italia, a causa delle mancate assunzioni per sostituire il personale andato in pensione.

In Sardegna mancherebbe il 30% dei 3.000 agenti previsti in organico. Particolarmente critica la situazione in alcuni commissariati del Sassarese, come Tempio e Arzachena, ma il problema riguarda anche i centri maggiori.

Il sindacato chiede anche il rinnovo del contratto di lavoro, fermo al 2021; la firma del primo contratto per i dirigenti; il pagamento più celere degli straordinari; il riordino delle carriere; la valorizzazione dei ruoli tecnici; l'aumento dell'importo delle pensioni e l'apertura di un confronto sulla previdenza complementare; oltre a un generale miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, troppo messe a dura prova da straordinari e doppi turni necessari per supplire alle carenze di personale.