Il Vespucci incrocia Luna Rossa nelle acque spagnole

Viste le condizioni meteomarine non favorevoli, l'incrocio simbolico è avvenuto a bordo del Vespucci dove il team di Luna Rossa ha vissuto una

giornata da marinaio.

Ripreso il viaggio verso le Canarie con a bordo gli allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno impegnati nella tradizionale campagna di istruzione, il vascello della Marina Militare prosegue il giro del mondo nel quale percorrerà più di 40.000 miglia nautiche, toccando 31 porti stranieri in 28 nazioni dei 5 continenti.

Nei porti più importanti sarà allestito il "Villaggio Italia": un modo per far conoscere i valori della Nazione e divulgare la cultura.

Luna Rossa Prada Pirelli ha ripreso invece gli allenamenti in vista delle prime America's Cup World Series in programma a Vilanova i la Geltrú in Spagna, dal

13 al 17 settembre.