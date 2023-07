Ventidue milioni di passeggeri a Cagliari nei sedici anni di attività. Per la compagnia l'estate 2023 segna un più 70 per cento rispetto allo scorso anno. Nel servizio l'intervista a Mauro Bolla - manager Ryanair per l'Italia - e a Marino Pida, amministratore delegato della società Sogear che gestisce lo scalo di Cagliari -Elmas.