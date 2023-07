La truffa del bonus facciate, lavori inesistenti e fatture gonfiate per oltre 5,5 milioni di euro

Avevano messo in piedi un sistema per attestare lavori edili mai eseguiti oppure realizzati ma con prezzi gonfiati. L'obiettivo era di ottenere crediti fiscali legati al bonus facciate in maniera illegale. In seguito alle indagini svolte dagli uomini della Guardia di finanza del comando provinciale di Sassari, coordinate dalla Procura locale, 6 persone, tra imprenditori edili, professionisti e un amministratore di condominio, sono state denunciate per associazione a delinquere finalizzata a commettere truffe a danno dello Stato, in concorso con altre 47 persone, privati e amministratori di condominio, che erano committenti dei lavori di recupero delle facciate dei propri edifici. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo di oltre 5,5 milioni di euro, considerati il profitto realizzato con la presunta truffa.