Fusione degli aeroporti, F2i sfida la Regione e tenta la scalata a Elmas

Alla Camera di commercio di Cagliari arriva il tema cruciale per l'isola: l'assetto dei tre aeroporti, ovvero l'integrazione spinta dal fondo F2i - Ligantia, colosso che controlla Alghero e Olbia. Alle dieci la giunta, a mezzogiorno il consiglio. La convocazione è sull'operazione Cagliari-Elmas con l'aumento di capitale del fondo dello stesso ente, azionista di maggioranza della Sogear.

Si va avanti - dunque - nonostante la contrarietà della Regione che ha già impugnato la fusione tra la Geasar di Olbia e la Sogeaal di Alghero. Rilievi anche dell'Ente nazionale aviazione civile e dell'Autorità Anticorruzione. L'obiettivo è la rete dei tre. Per Cgil, Cisl e Uil una privatizzazione, per i detrattori interni come Confcommercio un monopolio.

Intanto sul fronte voli l'assessore Moro chiede alla low cost Ryanair di ripristinare la programmazione invernale su Alghero, scomparsa per la prima volta in più di venti anni. Nel servizio l'intervista al Presidente della Camera di commercio Maurizio De Pascale.