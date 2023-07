Mercato di San Benedetto, assemblea infuocata

Dibattito infuocato sul futuro del mercato cagliaritano di San Benedetto durante l'assemblea pubblica indetta da Confesercenti, con gli operatori - un centinaio quelli in sala - che continuano a chiedere maggiore coinvolgimento nel progetto. Svariate le domande poste al sindaco Paolo Truzzu e agli altri amministratori presenti, anche su aspetti tecnici legati al trasloco nella struttura temporanea di piazza Nazzari. Il timore maggiore degli esercenti è quello di non riuscire a tornare nella sede di San benedetto, che molti non vogliono lasciare. Dal sindaco la promessa di un percorso di incontri.