Microcitemico, i genitori chiedono un tavolo tecnico in assessorato: vogliamo una soluzione

Dopo le polemiche dei giorni scorsi con l'assessorato alla sanità, per Francesca Ziccheddu, presidente dell'Asgop, Associazione Sarda dei Genitori in Oncoematologia Pediatrica, i passi in avanti sono stati pochi: solo due bambini su sei hanno potuto rimuovere il catetere e riprendere una vita quasi normale.

Da quando il Microcitemico non fa più capo al Brotzu, la vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie si è a dir poco complicata. In attesa di un riscontro da parte dell'assessorato, l'associazione dei genitori ha convocato un incontro lunedì 31 luglio alle 18.30 nella sede in viale Monastir a Cagliari con le parti coinvolte.