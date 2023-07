Parità in Consiglio, la proposta di Coordinamento 3: "Ora più donne a capo delle liste"

In Sardegna le donne rappresentano circa il 51 per cento della popolazione, ma sugli scranni della nostra Assemblea legislativa non arrivano al 20 per cento, 11 consigliere su 60.

La legge elettorale prevede la doppia preferenza di genere, ma evidentemente qualcosa non va, secondo l'associazione Coordinamento 3 che dopo la battaglia sulla doppia preferenza del 2017, su consulenza dei costituzionalisti Carla Bassu, dell’Università di Sassari, e Andrea Deffenu, dell’Ateneo cagliaritano, propone alla politica modificare la legge con due emendamenti. L’obiettivo è quello di realizzare una parità di genere più “sincera”.

Nel servizio le interviste a Carmina Conte (Coordinamento 3) e Andrea Deffenu dell'Ateneo di Cagliari.