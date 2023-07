Porto Rotondo, il parcheggio della discordia

Iniziano i due mesi più caldi dell'estate e nel piccolo borgo della Gallura la grande area di sosta a pagamento di piazzetta Krizia è ancora chiusa.

L'ordinanza del Comune di Olbia risale allo scorso novembre, a causa di problemi strutturali al piano interrato, dove ci sono dei box auto.

La mancanza di quei 60 posti a rotazione, e di quelli sottratti da un cantiere in via della Marina, hanno spinto l'Associazione commercianti di Porto Rotondo ad inviare una lettera di protesta al Comune, lamentando il disagio per proprietari di immobili, turisti e negozianti, oltre al probabile calo del loro giro d'affari.