La festa dei saperi e dell'integrazione

Artigianato e cucina, jazz e danze della tradizione, scacchi e performance teatrali. È un incontro di mestieri, arti e culture l'evento finale di “Sapienze in transito”. Un progetto promosso a partire dallo scorso novembre dall'associazione Carovana Smi e dalla Caritas per favorire l'inserimento dei rifugiati ucraini, rendendoli protagonisti di laboratori in cui potessero trasmettere le loro competenze a italiani e cittadini di origine straniera. Ora la speranza è che possa continuare.

Nel servizio le interviste a don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana di Cagliari, e a Ornella d'Agostino, direttrice artistica di Carovana Smi.