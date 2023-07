Ritiro sulle Dolomiti per la Torres

La Torres è in ritiro a Sappada, sulle Dolomiti tra Friuli e Veneto, dove la squadra resterà per due settimane. In programma tre amichevoli pre-campionato, contro il Como, che milita in serie B, il Padova, avversario in C, e il Cjarlins Muzane, formazione della serie D. Intanto, la società lavora sul mercato: si cercano un attaccante, un esterno e un centrocampista. In uscita, Gianola e Bonavolontà, ormai fuori dal progetto.