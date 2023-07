Salmo infiamma la Fiera: in settemila saltano con i suoi successi. E lui rende omaggio al Cagliari

Il rapper Salmo, nome d'arte di Maurizio Pisciottu, 39 anni, alla Fiera di Cagliari per la seconda tappa del suo Summer Tour che lo porterà in giro per l'Italia. Ha fatto ballare i settemila giovani arrivati da tutta la Sardegna, alcuni fin dalle prime ore del mattino per assicurarsi i posti in prima fila. Tutti hanno cantato i suoi brani più rappresentativi - da 90Min a Russell - e poi le tracce dell'ultimo disco, “Flop”, triplo platino e con oltre 260 milioni di streaming totali, arrivato a tre anni di distanza da Playlist.

Dopo il pezzo d'apertura, Salmo si è tolto la giacca per mostrare la maglia del Cagliari numero 30 di Pavoletti, autore del gol della promozione in A a Bari.

Diciassette brani in scaletta, con l'accompagnamento della sua band, La Carie.