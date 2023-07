La Uil pensionati fa causa all'Inps

I pensionati fanno causa all'Inps. La Uilp ha inviato una serie di diffide all'istituto previdenziale contro il taglio della rivalutazione rispetto al carovita di oltre la metà delle pensioni. Una misura disposta dall'ultima legge che impoverisce tanti pensionati, sottolinea il sindacato, soprattutto in un periodo di forte inflazione. Con le nuove norme infatti il recupero dell'inflazione resta uguale, al 100%, solo per gli assegni fino a quattro volte il minimo (cioè fino a circa 2.100 euro lordi). Per tutti gli altri la rivalutazione è inferiore rispetto al passato, con una perdita dai 400 agli oltre 3 mila euro annui, in base all'importo percepito. Alla mobilitazione si unisce anche la Uilp Sardegna. “I 472mila i pensionati sardi percepiscono in media solo 804 euro - sottolinea inoltre il presidente Rinaldo Mereu - e ci sono pesanti carenze nei servizi sanitari”.

"Non è possibile che ogni volta che servono risorse le vadano a prendere dai pensionati - conclude - lotteremo sempre in difesa dei diritti dei più fragili".