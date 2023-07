Con la fine dell'anno scolastico anche nel ciclo delle materne, entra nel vivo la stagione dei campi estivi per bambini e ragazzi con un'offerta variegata fino all'inizio del nuovo anno scolastico. Un'opportunità di svago e di crescita per i figli ma soprattutto un supporto - in alcuni casi indispensabile - per i genitori impegnati con il lavoro. Lungo tutto il litorale del Poetto, tanti stabilimenti ospitano le associazioni sportive che offrono questo tipo di servizio durante i quasi 4 mesi di vacanze scolastiche: dagli sport acquatici come vela e windsurf a tante altre attività da scoprire.