Mercato di San Benedetto, confronto sul futuro della struttura

Va avanti il progetto di restyling del mercato cagliaritano di San Benedetto, al centro di una nuova assemblea pubblica promossa da Confesercenti. Sul tavolo il trasferimento temporaneo, previsto il prossimo gennaio, dei suoi 180 operatori in una struttura modulare a container in piazza Nazzari, per consentire i lavori. Il Comune, che si farà carico dei costi, garantisce che tutto sarà pronto in tempo.

I dubbi maggiori riguardano, però, soprattutto la riqualificazione della vecchia sede, da completare entro il marzo 2026 per non perdere i fondi Pnrr. Il timore è che la struttura del mercato possa essere snaturata.



Nel servizio l'intervista al presidente della Confesercenti provinciale di Cagliari Marco Medda