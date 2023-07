Colera: nessun allarmismo. Si attende la conferma da Roma

Nessun allarmismo, continuano a dire gli esperti. Il caso di colera, in attesa di conferma da parte dell'Istituto superiore di sanità, è senza dubbio un caso isolato. Dal servizio Igiene e Sanità pubblica della Asl del Medio Campidano, che ha competenza sulla zona di Arbus dove risiede il paziente, assicurano che nessun altro ha presentato sintomi a partire dai suoi familiari.

Il batterio è stato individuato il 4 luglio tramite gli esami effettuati al Policlinico di Monserrato dove si trovava ricoverato il 71enne per disturbi gastrointestinali. Il periodo di incubazione è di 2-3 giorni, per questo i medici tendono ad escludere il rischio di una epidemia. Il batterio inoltre difficilmente si trasmette da persona a persona e il contagio avviene quasi sempre attraverso alimenti crudi, in particolare frutti di mare.

i medici comunque raccomandano la massima prudenza soprattutto nel periodo estivo. Intanto entro giovedì potrebbero arrivare gli esiti degli esami dall'ISS di Roma per capire se il batterio faccia parte del sierogruppo responsabile delle epidemie di colera o se appartenga ad un sottogruppo in grado di causare forme di diarrea che però non si sviluppano in vere e proprie epidemie. Sul caso interviene anche il Ministro della Salute Orazio Schillaci che commenta: "siamo sereni, non abbassiamo la guardia".

Il paziente ricoverato nel reparto di malattie infettive del Santissima Trinità di Cagliari è in via di miglioramento. A distanza di una settimana saranno effettuati nuovi esami di laboratorio per verificare la presenza del vibrione. Il paziente sarà dimesso appena risulterà negativo.