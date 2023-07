In arrivo i primi volontari dal Piemonte

I volontari verranno ospitati tra Solemnis, Villacidro e Perdaxius, nelle strutture messe a disposizione da Forestas e dalla Curia, e, come concordato con il CFVA, opereranno sotto la loro guida, principalmente nella zona di competenza della ex provincia di Cagliari, individuata come quella che necessita più supporto di uomini e mezzi. Nel servizio la responsabile del servizio territoriale di Cagliari della Protezione Civile regionale Sabrina Demuru.