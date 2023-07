Porto di Olbia, arrivano i megayacht

Con 17 nuovi posti barca per imbarcazioni fra i 45 e i 140 metri di lunghezza, il Porto di Olbia si candida diventare un approdo importante per la nautica da diporto con la possibilità di ospitare mega yatch.

Il comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna ha dato il via libera alla concessione trentennale delle aree demaniali marittime del molo Brin, incluso l'ex magazzino portuale che in accordo con le prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, sarà riqualificato per rispondere alle esigenze operative della darsena. Il capannone di circa 800 metri quadri, una volta recuperato, ospitera' gli uffici di gestione del porto, un locale per servizi e un altro per la ristorazione.

Il comitato ha dato anche l'ok all'Adeguamento Tecnico Funzionale dello scalo marittimo di Porto Torres con la realizzazione di un ampio piazzale da destinare alle operazioni portuali.

Per quanto riguarda Cagliari, l'autorità di sistema ha approvato il rilascio delle concessioni per il punto ristoro nel parco del Padiglione Nervi e per i tre chioschi di Su Siccu.

Per Arbatax, via libera al rinnovo della concessione Saipem per 14 anni