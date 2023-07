Università di Cagliari, al via le immatricolazioni. A medicina 90 posti in più

L'Università di Cagliari apre le immatricolazioni per il nuovo anno accademico con nuove lauree e percorsi per ogni tipo di studente. Obiettivo: evitare di dover lasciare l'isola per studiare. Si allarga anche l'attività internazionale, dai corsi a doppio titolo con atenei stranieri, agli insegnamenti in inglese, all'alleanza con altre università europee e non solo.

Nel complesso saranno attivati 43 corsi triennali e 40 magistrali, più 6 a ciclo unico. Tra le novità, gli studi per la transizione energetica e informazione web. Particolarmente importante l'aumento di 90 posti in medicina e chirurgia, per arrivare a un totale di 330: una scelta nata osservando

della carenza del numero di medici rispetto alla popolazione bisognosa di assistenza. Proprio alle professioni sanitarie sono dedicati due nuovi corsi sulle scienze riabilitative. E ritorna, con 26 posti, la triennale in neurofisiopatologia, mentre una magistrale abilitante sarà dedicata alla psicologia clinica, della salute, giuridica e forense.

Nel servizio l'intervista alla prorettrice Valentina Onnis.