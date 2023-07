Anche Cala Luna sceglie il numero chiuso

Ecosistemi unici, ma fragili, frutto di equilibri delicati che è facile turbare. Così sempre più spesso le amministrazioni sarde scelgono di tutelare le spiagge più belle del loro territorio, limitandone gli accessi durante l'estate. Dal 1 agosto anche Cala Luna, autentico perla naturale del golfo di Orosei, sarà a numero chiuso. Un'ordinanza della sindaca di Dorgali Angela Testone, prevede fino a metà settembre il limite massimo di 600 persone. Una misura pensata per tutelare il litorale già duramente provato dal maltempo di qualche mese fa. Ma sono tante ormai nell'isola i lidi ad ingresso contingentato. Scendendo lungo la costa orientale, si incontrano ben quattro: a cala Mariolu e cala Biriola, e poi la celeberrima Cala Goloritzè paradiso da 250 persone al massimo. Nel litorale meridionale il numero chiuso si trova anche nella splendida Punta Molentis a Villasimius, e, a ovest, a Tuarredda, nel suggestivo promontorio di capo spartivento, che non può accogliere più di 1100 persone. Tornando a nord limiti stringenti sono stati imposti anche a San Teodoro, a Cala Brandinchi e tra le dune di Lu Impostu, nella distesa caraibica della Pelosa a Stintino e nell'arcipelago della Maddalena, dove a essere tutelate sono Cala Coticcio, Cala Brigantina e soprattutto l'isola di Budelli. Qui dal 1992 vige addirittura il divieto di calpestio balneazione e attracco. Tra le prossime candidate a nuove regole ci sono le spiagge del Sinis. A partire da Is Arutas, con la sua sabbia dagli inconfondibili chicchi di riso.