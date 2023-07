Si fermano per raccogliere una rete da pesca galleggiante e trovano una caretta caretta

Durante una giornata di mare al largo della costa di Chia, nel sud Sardegna, i membri dell'ASD Isula Fishing Club Sardegna, tra cui Federico Rais, presidente e fondatore dell’ASD, hanno compiuto un gesto di straordinaria importanza per la conservazione della fauna marina. Mentre si trovavano al largo, hanno notato una rete galleggiante e, nel tentativo di raccoglierla per smaltirla correttamente, hanno scoperto un giovane esemplare di tartaruga Caretta Caretta intrappolata nella rete. Senza esitazione, i soci del club hanno prontamente iniziato le operazioni di salvataggio per liberare la tartaruga in difficoltà. La tartaruga è stata presa in carico dagli esperti della Regione. Dopo averla tenuta sotto osservazione per alcuni minuti, la tartaruga è stata liberata e ha fatto ritorno in mare.