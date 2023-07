Test agli ex esposti all'amianto

L'obiettivo è prevenire gravi patologie nelle persone che hanno lavorato a contatto con l'amianto. La Asl di Oristano ha avviato un progetto innovativo di screening, coinvolgendo le prime 48 persone individuate in una serie di test per individuare marcatori precoci, ovvero sentinelle di malattie.

Il progetto Arrdia (Asbestos related respiratory diseases in industrial areas) proposto da Roberto Cherchi, direttore della struttura complessa di chirurgia toracica dell'Arnas Brotzu di

Cagliari e finanziato con fondi europei, è partito dal territorio dell'oristanese in collaborazione con l'associazione regionale ex esposti amianto, presieduta da Giampaolo Lilliu.