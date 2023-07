A Sassari un'estate di cantieri

Sei milioni di euro per rifare strade e marciapiedi di Sassari. È questo lo stanziamento messo a disposizione dal Comune per un programma di lavori da effettuare entro ottobre, secondo un calendario diviso in tre fasi.

Un intervento a parte riguarderà il rifacimento della segnaletica orizzontale, soprattutto delle strisce pedonali, in particolare nelle zone frequentate da studenti.

Alcuni lavori saranno eseguiti anche di notte, per limitare al minimo i disagi alla viabilità e centrare l'obiettivo di completare le opere più urgenti entro la riapertura delle scuole.

I primi cantieri stradali saranno aperti nella zona di Monserrato, in via Rockfeller e nelle strade adiacenti. Soddisfatto il comitato di quartiere, che però chiede attenzione anche per alcuni attraversamenti pedonali che al momento non sembrano essere stati inseriti nel piano lavori.

Nel servizio le interviste all'Assessore comunale a bilancio, infrastrutture e mobilità, Carlo Andrea Sardara, e al presidente del comitato di Quartiere Giovanni Pinna.