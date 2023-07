Appalti, il mercato fa un balzo in avanti anche in Sardegna

Una spesa pubblica di 4,7 miliardi di euro con un totale di 8.900 procedure di gara avviate: anche se meno rispetto al dato nazionale, nel 2022 cresce anche nell'isola il mercato degli appalti. È quanto emerge dall'indagine annuale dello Sportello Appalti Imprese di Sardegna ricerche. Lo studio evidenzia infatti come, al crollo della spesa sanitaria seguito alla fine dell'emergenza Covid, abbia fatto da contraltare un aumento esponenziale dell'acquisto di altre forniture, pari al 107 per cento rispetto al 2021, per un valore complessivo di 884 milioni di euro. Va molto bene anche il settore dei lavori pubblici: trainata dal Pnrr, la spesa per strade, scuole e altre infrastrutture sale del 41 per cento a 1,3 miliardi. Si riduce invece la voce servizi, che pure rimane ancora la più significativa dopo quella edile. A incidere negativamente restano i tempi lunghi legati alla progettazione e alla programmazione degli acquisti - quasi due anni - e la riduzione del numero di partecipanti alle gare, scesi da 10,8 a 7,8: di fronte alla perdita di profitto dovuta all'inflazione, molte imprese preferiscono uscire dal mercato pubblico.