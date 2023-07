Vigneti bruciati dal sole. Il caldo torrido mette a rischio l'annata 2023

Nel servizio di Nicola Corda , l'intervista al consigliere regionale della Coldiretti Sandro Murgia

Colture in ginocchio, il gran caldo che imperversa da giorni sta mettendo a rischio specialmente nel sud Sardegna produzioni importanti. Come la vitivinicoltura che in una regione come il Parteolla impegna migliaia di ettari.

Vermentino, Cannonau, Monica e Nuragus: l'acqua non basta a recuperare la produzione, si cerca almeno di salvare le piante. In alcune, il 40 per cento dei grappoli è compromesso ma è ancora presto per una stima dei danni. Insieme all'uva a soffrire per le temperature anche le colture ortofrutticole. Campi di meloni e angurie bruciati. I contraccolpi per temperature che sui campi hanno sfiorato i 50 gradi sono pesanti. Il futuro è di grandi incognite perchè il cambiamento climatico causa fenomeni estremi: i primi danni della stagione sono arrivati con le grandinate di aprile. Insieme a molti sindaci dei centri colpiti, Coldiretti chiede il sostegno delle istituzioni e che la Regione riconosca lo stato di calamità.