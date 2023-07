Turista soccorso in mare a Porto Ferro

Un turista inglese di 50 anni in difficoltà nelle acque di Porto Ferro è stato raggiunto e portato in riva dagli operatori del salvamento a mare in servizio nella spiaggia. E’ intervenuto l’elisoccorso con il trasferimento dell’uomo al Santissima Annunziata di Sassari. Il turista aveva quasi perso conoscenza ma è stato assistito dai bagnini della Vosma Gian Luca e Gian Mario Pinna e da Luca Pistidda della scuola di surf attiva nella località balneare.

Nel corso del pomeriggio gli addetti della sicurezza in spiaggia hanno operato altri tre salvataggi di persone in difficoltà a causa del moto ondoso in aumento e delle correnti che spingevano al largo.