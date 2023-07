Valledoria, stop alla colata di fango che sporcava il mare cristallino

In mattinata, è arrivata la notizia che fa sperare gli operatori turistici. Stop al fiume di fango che da settimane deturpa il mare di Valledoria e la foce del fiume Coghinas. I lavori sul ponte Diana che l'Anas sta eseguendo in territorio di Oschiri e che devono essere conclusi entro il 2024 saranno fermati e riprenderanno al termine della stagione estiva. E' stato il ministro Salvini a esercitare il pressing sull'azienda. La manutenzione dei piloni del ponte che attraversa il lago Coghinas rendeva necessario l'abbassamento del livello dell'invaso dove l'Enel ha i suoi impianti idroelettrici. Troppa acqua a causa delle piogge torrenziali di fine maggio, rilasci di enormi quantità di sostanza melmosa. risultato, chiazze gigantesche, pessima cartolina per la cittadina che vive soprattutto di turismo.

La marea di fango, a seconda delle correnti, si sposta verso Castelsardo oppure in direzione di Isola Rossa e Badesi. Nei giorni scorsi le disdette e le cancellazioni hanno sfiorato l'80%, dichiarano gli imprenditori danneggiati dal fenomeno che mette in fuga i vacanzieri.

Nel servizio le interviste a Marco Muretti, sindaco di Valledoria; Giosuè Serreli, imprenditore; Alessandro Mossa, titolare stabilimento balneare.