Truffe agli anziani, al via la campagna di Polizia e Confartigianato

Sono gli over 65 i più vulnerabili ai tentativi di truffa. Specialmente nel periodo estivo quando aumentano i tentativi di truffa, soprattutto ma non solo nei loro confronti. Da qui la campagna informativa nazionale, arrivata al quinto anno consecutivo, che vede collaborare il Ministero degli Interni con l'Associazione Nazionale Anziani e pensionati di Confartigianato.

Tra i tentativi di truffa che non vanno mai in vacanza, gli approcci in strada, con le scuse più diverse. E poi le visite a domicilio di chi si spaccia per chi non è. Ma sempre più frequenti stanno diventando quelle in rete.

Nel servizio le interviste a Fabrizio Mustaro, capo della Squadra mobile di Cagliari, e a Paola Montis, Presidente Anap Confartigiato