Al Festival dei Tacchi, "La scelta di Cesare"

Un sentito omaggio a un protagonista della storia ulassese, l'aviatore Cesare Lai. Lo spettacolo “La scelta di Cesare” con Tommaso Massimo Rotella e Patrizia Camatel, è tratto dal romanzo “La scelta di un uomo” di Pierangelo Chiolero e racconta la storia, per lungo tempo sconosciuta del pilota di 27 anni della Regia Aeronautica, che il 3 agosto 1933, con il suo aereo militare, si schianta sulle montagne della Valle di Susa. Quel giorno, Cesare si stava avvicinando al grande prato di Prà Plan adibito a pista d’atterraggio, ma sulla radura erbosa inondata dal sole stava giocando un gruppo di bambini. Un istante fatale per decidere, una manovra d’emergenza che salva le vite dei piccoli e che non lascia scampo all’aviatore. Una scelta d’istinto, che annulla tutte le altre scelte che Cesare avrebbe potuto fare. Cesare partito da Ulassai, nel cuore d’Ogliastra; Cesare convinto antifascista; Cesare innamorato della maestra Aurora. Tutto quel che il giovane era, o sarebbe potuto diventare, si schianta tra quei boschi al confine con la Francia, che tante volte aveva sorvolato in ricognizione, e dove oggi un cippo e una croce ricavata dai rottami del velivolo ricordano sommessamente il suo sacrificio. Nel 2021 l’amministrazione e la comunità di Giaglione decidono di restaurare il cippo e di onorarlo con una commemorazione cui parteciparono anche il primo cittadino di Ulassai e la famiglia Lai. E così, nel nome del ricordo del tragico ed eroico avvenimento, le due comunità sentono oggi più forte il loro legame d’amicizia.