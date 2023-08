Assistenza bagnanti: problemi nell'Oristanese, bene a Porto Ferro

Difficoltà economiche e burocratiche hanno finora impedito ad alcuni Comuni costieri dell'Isola di attivare il servizio di assistenza bagnanti sulle spiagge non date in concessione. In altri casi, è invece presente un'unica postazione per chilometri di costa.

Per ovviare almeno in parte ai pericoli e ai disagi che ciò comporta, la Polizia di Stato ha in programma quattro giorni di dimostrazioni operative di salvataggio in mare fra il 7 e il 12 agosto, in altrettanti comuni dell'Oristanese; compresi Cabras e San Vero Milis, dove i bandi pubblici sono finora andati deserti.

Migliore la situazione nel nord-ovest della Sardegna, con torrette presidiate ovunque, da Alghero a Platamona. Attenzione raddoppiata nella spiaggia di Porto Ferro, nel Comune di Sassari, particolarmente amata dai surfisti per le sue onde, dove sono già state soccorse decine di persone.

I volontari, giovani e meno giovani, ricevono un rimborso spese, finanziato con fondi regionali. Rimarranno in spiaggia tutti i giorni, fino a metà settembre, dalle 8.30 alle 19.30

Nessun vero salvataggio a Platamona e nelle altre spiagge libere del Comune di Sassari: solo alcuni malesseri legati al caldo.